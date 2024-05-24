吉澤　日本製アシストスツールアシストペダル　補助ペダルハイツール　バッグセット

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吉澤 スツール ペダルハイツールセット (バッグ以外のバラ売り可能です。)日本製 定価:28000円らくらく踏みやすい画像にてご確認お願い致します。あくまでも中古ですのでご理解頂ける方のご購入お願いします。商品は画像一枚目は全てです，必ず画像をご確認してご購入を宜しくお願い致します。【内容物】・本体1セット 写真は全てです。【商品の詳細】5段階の高さ調整が可能！■ステンレス■高さ調節5段階■サイズ：約12×5.3×11.4〜16cm■重量：約320g(Webより)スツールは少し擦り傷があり，高さ調整のコマ欠損ありません。あくまでも中古ですのでご理解頂ける方のご購入お願いします。商品は画像一枚目は全てです，必ず画像をご確認してご購入を宜しくお願い致します。品質：木製サイズ：横幅約44.5cm×奥約22cm×高さ約5cm（収納時）高さ5段階調整（2.5cm・5cm・7.5cm・10cm・12.5cm）