ClassicPro PA機器　スピーカー2台付き

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商品詳細
プロフェッショナルスピーカーシステムです。PA本体にマイクや楽器を繋ぎスピーカー2台から音を出す装置です。本体は6チャンネルありそれぞれボリューム、高音、低音を調節可能です。スピーカーは付属の土台の上に乗せますので1.5メートルほどの高さになります(置いて使うことも可能)自宅でのバンド練習やライブにお使いください。その他状態などは写真でご確認ください。※本体、スピーカー2台のみでつなぐ線などは付属しておりません。※自動値下げ設定にしてありますのでご希望の値段でお買い上げください※愛知県近隣の方で直接お渡し可能な方は送料分お値引きしますのでコメント欄よりお願いします定価 ¥45800
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