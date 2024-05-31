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SEVENTEEN Say the name DIAMOND EDGE DVD
商品番号 P93788817047
商品名

SEVENTEEN Say the name DIAMOND EDGE DVD
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,466 円
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商品詳細

SEVENTEENSaythenameDIAMONDEDGEinJAPANDVDセブチのコンサート映像です。両方共に数回再生しましたが、その後暗所にて保管しておりました。動作に問題ございません。場所により角に傷みがございます。他は大きな汚れ等はございませんが、素人保管なため神経質な方は御遠慮ください。初期キズ等ある場合がございます。ご理解の上ご購入をよろしくお願いします。即購入可トレカ着きませんセイザネームセザネダイヤモンドエッジBlu-ray
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