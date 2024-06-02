最終値下げ！町田啓太 チェキ直筆サイン SCREEN＋vol.74

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30日日曜日までの最終値下げとなります。雑誌の懸賞品になります。当選書もございます。その時の雑誌もお付けできます。ファン卒のため、大切にしてくださる方にお譲りできたら嬉しいです。受け取り後暗所にて保管しており目立つ傷はございませんが、あくまでも中古品ですので細かいことが気になる方は購入をお控えください。ビニールは開封しておりません。転載防止の為画像を一部加工しております。⭕️即購入可町田啓太チェキ生写真ブロマイドサイン劇団EXILE雑誌当選チェリまほ