【バンドリ/値下げ】工藤晴香 缶バッジ【Roselia】

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グッズ種類···缶バッチ/缶バッジ✴︎工藤晴香全4種コンプリートセット✴︎●状態：新品•未使用BanGDream！内バンドRoseliaのメンバー工藤晴香さんの缶バッジです。全4種類完品セットは大変貴重な上に、過去のライブグッズのため、再販されていません。ランダム封入のため中身確認で開封したのみで、以降は袋に戻し、暗所で保管していました。缶バッジ自体は未使用で、初期傷以外の汚れもありませんが、販売されてから期間が経っているため外袋の粘着部分に若干のそり返り等があります。●封入メンバー：【Roselia】工藤晴香さん●個別購入：現状不可ですが、どうしてもという場合はお気軽にご相談ください。●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。●発送は補強の上、定形郵便にて行います。