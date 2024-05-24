浮き玉　ガラス玉　古道具

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古いガラス玉 浮き玉です実際に漁業で使われていたものなのでガラス本体と網にそれなりの汚れがあります。水洗いしていますが落としきれていない汚れがありますのでご理解頂ける方のみご検討下さい。ガラスの直径は27〜28cmくらいでしょうか写真でご確認ください。古いものにご理解頂ける方のみお願い致します。8月12日〜17日まで発送をお休みさせて頂きます。#浮き玉#ガラス玉#漁具#魚網