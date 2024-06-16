ポケモンカード　リーフィアVMAX　SAR/グレイシアVMAX　SARセット

ポケモンカード・リーフィアVMAX SAR・グレイシアVMAX SAR良く写真をご確認の上、ご検討頂ければと思います。あくまでもプレイ用としてお考え下さい。2枚はローダーに入れての発送となります。#ポケモンカード#ポケットモンスター#漆黒のガイスト#白銀のランス#シャイニースターV#双璧の#151#タッグオールスターズ#仰天のボルテッカー#旧裏#トレカ#ポケカ#マリィ#ナンジャモ#スペシャルアート#イーブイヒーローズ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#フュージョンアーツ#25周年#VMAXクライマックス#エラーカード#スタートデッキ100#スターバース#VSTAR#バトルリュージョン#151#スペースジャグラー#タイムゲイザー#ダークファンタズマ#PokemonGo #ロストアビス#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#VSTARユニバース#スカーレットex#バイオレットex#クレイバースト#スノーハザード