ちいかわといっしょ　むちゃかわパープル　BANDAI

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商品詳細
ちいかわといっしょむちゃかわパープルBANDAI発売日に購入し大人がはじめの２週間程遊びました。大きな傷や汚れはありませんが、プラスチック製品なので小キズなどはあると思いますのでやや傷や汚れありの設定にしています。写真にてご確認頂き気にならない方のみよろしくお願いいたします。データは入ったままなのでご自身でリセットお願いいたします。電池の残量は少ないですが画面がまだ付きますのでそのまま入れた状態で箱に戻しました。説明書は未開封になります。箱にはじめからダメージがありましたので写真５枚目に載せましたのでご確認よろしくお願いいたします。プチプチに包み水濡れ防止をして宅急便コンパクトで発送します。
http://narcologia.ru/goods/passionate851813.html
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