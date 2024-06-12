新品未使用　氷室京介Tシャツ　再販 L

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商品詳細
LASTGIGSオフィシャルのご当地Tシャツです。新品未開封品です。東京限定でライブでも手に入らない商品でした。希少価値かなりあります。氷室京介lastgigsグッズTシャツ2016年に行われた氷室京介の4大ドームツアー「KYOSUKEHIMUROLASTGIGS」東京会場限定Tシャツ（Lサイズ）になります。ほかにも氷室京介さん関連のグッズ多数出品しております。#ゆーしゃん氷室京介グッズこちらをクリックください。#LASTGIGS#BOOWY#氷室京介#布袋寅泰#松井恒松#高橋まこと人気ソロアーティスト···氷室京介
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