茶道具　秋泉棚　淡々斎好写

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種類···茶道具茶道具 秋泉棚 淡々斎好写炉、風炉ともに使えます擦れ・傷などございますが、全体的に綺麗な状態と思われます。高さ 約49.5㎝幅 約33.5㎝（底部測定）奥行 約33.5㎝（底部測定）#茶道具 #棚