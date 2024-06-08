今井俊満、No.53、希少画集画、新品高級額、額装付、状態良好、油彩 風景

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。今井俊満ＴｏｓｈｉｍｉｔｓｕＩＭＡＩＮｏ．５３（ＧＩＴ）希少画集の一頁を新品額にて額装いたしました。年代物の画集をほぐしたものですが、保存状態が良かったため、絵画部分の状態は良好です。版上刷サイン入り。（版上刷サインの中には、不鮮明なものや不完全なものもございます。画像にてご確認ください。）絵画部分のサイズは、約２６．０ｍ×２０．５ｃｍです。新品高級額付です。額枠は木製・ブラック、額のサイズは約３７．５×２８．５ｃｍ、黒のマット、アクリルガラス付き。meg専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。