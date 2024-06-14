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森本真二作　乾山写　梅図　茶碗　共箱　共布　略歴付　茶道具
商品番号 O33970463622
商品名

森本真二作　乾山写　梅図　茶碗　共箱　共布　略歴付　茶道具
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

森本真二作の乾山写、梅図茶碗になります。梅の図柄が綺麗で可愛らしい作品です。横幅　約12cm　高さ　約7cm#森本真二#乾山#梅#茶道具#その他の茶碗商品はこちら
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