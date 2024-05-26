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藤田嗣治 猫 肉筆 鉛筆画 レオナールフジタ 模写　ft61w
商品番号 J36646193955
商品名

藤田嗣治 猫 肉筆 鉛筆画 レオナールフジタ 模写　ft61w
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★この度は，当方のサイトをご覧頂き誠に有難う御座います。★以下の表記を御理解、御承諾の上、御購入下さい。【商品の特徴】：藤田嗣治猫肉筆鉛筆画レオナールフジタ模写・紙本著色・印刷や写真ではありません。　（未鑑定のため模写とします。）：額縁は付いておりません。御希望の方は御相談下さい。（別途料金【商品の状態】　　：絵には汚れやシミ、細かい傷やヨレが見受けられます。　【商品の大きさ素材】　：縦３２ｃｍ　横４１ｃｍ　紙本著色　　　　　　　　【発送方法】　送料込み：ゆうパック８０サイズ【補足】　：当方専門家では御座いません。御質問があれば答えられる範囲でお答えします。　：別途料金で額縁仕立て承ります。御相談下さい。　：必ず注意事項を読んで頂いた上御入札ください。　：こちらの商品は未鑑定です。　【注意事項】　※当方専門家ではないので詳細は分かりませんが、肉筆（人が描いた絵）であり、印刷や写真ではありません。　※タイトルの作者筆者は参考程度です。写真にてご判断ください。　※鑑定はしておりませんので模写と表記します。※真作保証はしておりません。　　※御理解、御承諾のうえで御購入お願いします。　※不明点はご質問ください。答えられる範囲でお答えします。　※専門知識が無いため、商品の詳細は分かりません。お写真にて状態の確認をお願い致します。
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