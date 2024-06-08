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YU NAGABA × ポケモンカードゲーム イーブイズ スペシャルBOX
商品番号 G78756354850
商品名

YU NAGABA × ポケモンカードゲーム イーブイズ スペシャルBOX
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YUNAGABA×ポケモンカードゲームイーブイズスペシャルBOX※プロモカードパックは付属いたしません。新品未使用シュリンク付き即購入OK！他でも出品しておりますので売り切れた際は削除いたします。新品未使用未開封ですが素人保管の為、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。長場雄ポケモンポケモンゲームイーブイブイズスペシャルBOX
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