YU NAGABA × ポケモンカードゲーム イーブイズ スペシャルBOX

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YUNAGABA×ポケモンカードゲームイーブイズスペシャルBOX※プロモカードパックは付属いたしません。新品未使用シュリンク付き即購入OK！他でも出品しておりますので売り切れた際は削除いたします。新品未使用未開封ですが素人保管の為、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。長場雄ポケモンポケモンゲームイーブイブイズスペシャルBOX