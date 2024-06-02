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- 【優れた音質‼️】ダイナミックマイク ワイヤレスマイク (2個セット)
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商品詳細
【充電式マイク】マイクは18650バッテリー（1500mAh）が内蔵されていますので、8時間連続使用することができます。受信機には18650バッテリー（800mAh）が内蔵されており、4時間連続使用することができます。マイクと受信機の充電ポートはUSBDC-5Vで、モバイルバッテリーを使用していつでも充電できます。盛り上がっている最中に充電切れを心配する必要もありません。【複数の周波数選択可能】各ワイヤレスマイクには10の周波数ポイントが設定されています（周波数ポイントは地域によって異なります）外部妨害信号を最大程度に避けます。【優れた音質、安定した無線信号】本マイクは最新のUHFデジタル信号変調無線伝送技術に基づいて、高音質と安定した音質、音の伝送が低遅延ということを確保されます。無線信号の到達距離は15メートルまでとなります。6.35mmポートのスピーカーに接続します。これでマイクを使用できます。自宅でのカラオケ練習、ホームパーティーや屋外イベント時のカラオケ大会、忘年会、新年会、二次会、お花見、キャンプの余興など様々な場面で活躍します。429/1350
http://narcologia.ru/goods/appendectomy608053.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei17771.html
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