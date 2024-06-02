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HYDEデザイン ピアス
商品番号 J72158125220
商品名

HYDEデザイン ピアス
ブランド名 ハイド
特別価格 税込 6,933 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品BITEⅡピアスL'Arc～en～Ciel、HYDEさんがVAMPS活動時デザインされた片耳用ピアスになります。定価18000円[サイズ]トップ8mm×9.2mm本体：シルバ−925ブラックパールメッキ仕様キャッチ部分：ステンレスブラックパールメッキ仕様チェーン部分：真鍮ブラックパールメッキ仕様石部分：キュービックジルコニアVAMPSファンクラブ限定品で、現在は生産終了しているので貴重だと思います。未使用ですが十字の部分に数ミリの剥げがありました。ほんの少し剥げがありますことご了承頂ける方、ご購入の程よろしくお願い致します。#VAMPS#HYDE#hyde#ハイド#VAMPADDICT#HYDEIST#hydeist#ラルク#ラルクアンシエル
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