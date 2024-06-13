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テクニクス　ヘッドシェル　SHURE M44G 2個セット　ケース付き
商品番号 W98629971671
商品名

テクニクス　ヘッドシェル　SHURE M44G 2個セット　ケース付き
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 9,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■アイテム・テクニクス　SL1200用　ヘッドシェル　2個・SHUREM44Gカートリッジ　2個・針　2個（SHUREの純正品ではありません）・stokyoBlackBoxCartridgeCase限定レッドカラーモデル■商品説明ターンテーブルを使うDJの必須アイテム！テクニクスSL1200で使えるヘッドシェル＆カートリッジ＆針の2個セットです。現場に行く時に便利な持ち運びケース付き♪■状態動作確認済みです。DVSでも使用可能です。針は交換したばかりで3回程使ったのみです。ケースも一度現場に持って行っただけで極美品です♪⚠︎状態は出品者の主観です。used品としてご理解頂ける方にお取引きお願い致しますm(__)m■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/influenza251593.html
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http://narcologia.ru/goods/freezer967898.html
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