テクニクス　ヘッドシェル　SHURE M44G 2個セット　ケース付き

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■アイテム・テクニクス SL1200用 ヘッドシェル 2個・SHUREM44Gカートリッジ 2個・針 2個（SHUREの純正品ではありません）・stokyoBlackBoxCartridgeCase限定レッドカラーモデル■商品説明ターンテーブルを使うDJの必須アイテム！テクニクスSL1200で使えるヘッドシェル＆カートリッジ＆針の2個セットです。現場に行く時に便利な持ち運びケース付き♪■状態動作確認済みです。DVSでも使用可能です。針は交換したばかりで3回程使ったのみです。ケースも一度現場に持って行っただけで極美品です♪⚠︎状態は出品者の主観です。used品としてご理解頂ける方にお取引きお願い致しますm(__)m■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。