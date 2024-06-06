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BACH corp. 1-1/2C バック　トランペットマウスピース
商品番号 N15212121741
商品名

BACH corp. 1-1/2C バック　トランペットマウスピース
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バックのcorp.のマウスピースです。購入したものの自分には合わなかったため、大変惜しいですが出品します。corp.のマウスピースは入手困難なので、使っていただける方にお渡しします。状態は大変よく、今のバックと音色も違ってとても魅力的でした。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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