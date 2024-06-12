RAMSA WZ-9311イコライザー　動作確認済み

ご覧頂きましてありがとうございます。出品する商品は値下げ後の金額となっています。WZ-9311の出品になります【商品状態】動作確認済みです。【付属品】本体のみ。【発送】全体をアルコール除菌にて清掃後。外側をプチプチで梱包し隙間を新聞紙等で敷き詰め商品が動かない様に発送を行います。入金が確認出来次第，1日〜2日までには発送が完了するように心掛けます。なお，商品すり替え防止の為こちらでシリアルナンバーを控えています。※領収証の発行は致しておりませんのでご了承下さい。