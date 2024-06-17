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- ◼️SKB ハードケース テレキャス ストラト TSA002◼️
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。SKBのハードケース TSA002になります。テレキャス、ストラトは入る事を確認しております。鍵が見当たらなく紛失してしまいましたので送料込み、格安にて出品致します。補修用のカギが販売されていますので必要な方はご検討下さい。ほぼ傷や、金具の錆び等もなく状態は良いと思います。ヤフオクで同じ物(鍵無し)が20000円で出品されておりますのでお買い得かと思います。値引き不可にてm(__)m早い者勝ちでお願い致します！
http://narcologia.ru/goods/diamond243958.html
http://narcologia.ru/goods/passivity88483.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford1173.html
◼️SKB ハードケース テレキャス ストラト TSA002◼️-
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