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- キルア=ゾルディック 蓄光 ver ヒキダシトイ（HKDSTOY）
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商品詳細
トイブランド「ヒキダシトイ（HKDSTOY）」TVアニメHUNTER×HUNTER（ハンター×ハンター）日本製ソフビシリーズ第6弾未開封品になります。pp袋に入れて紙袋にてお届け予定です。暗い所でキルアの衣装部分が緑色に光る#まぁ出品リストセット要望、コメントにてお気軽にお問い合わせください。未開封品・初期不良であっても個人売買の場合はメーカー保証が受けられない場合が御座います。
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