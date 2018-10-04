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期間限定出品！→秋頃処分予定。＊お取り置きも可能なので、コメントにて＊HYDELIVE2020-2021ANTIWIREオフィシャルグッズ★新品未開封Tシャツのみ5回程度着用の中古になります。色褪せなど使用感が気になる方は購入をお控えください。・BSET(ZABUTONBLANKETはありません)[セット内容]●T-SHIRT【サイズ】Lサイズ身幅：約56/身丈：約76/袖丈：約20cｍ【素材】綿100%●SMARTPHONECARDCASE【サイズ】着用時（折畳時）：約6×10.2cm【素材】本体：PU、真鍮、亜鉛合金、磁器干渉防止カード：軟磁性合金●MASKCASE\u0026MASKCORDSETMASKCASE【サイズ】約W22.5×H13cm【素材】ポリエステル、内生地：抗菌加工ポリエステルMASKCORD【サイズ】約0.6×70cm【素材】ポリエステル●SERVICEBAG（RED）【サイズ】約W40×H50cm【素材】本体：EVA紐：ポリエステル●STICKERステッカー2枚セット付き（シークレット）【商談中でも先に購入された方とお取引しますので、ご了承ください\u003c(__*)\u003e】■バラ売り❌■他にも出品中！このまま購入やおまとめでしたらお値段交渉は可能ですがご予算をお願い致します。ただし、着払いの物は送料込不可。ラルクHYDEVAMPSアンチANTIWIRE限定レア貴重シャツバッグマスクケーススマホLサイズ