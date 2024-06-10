「美品」ボタンSAR おまけ付き

自引きしたカードです！当てたあとすぐマグネットローダに入れたので傷には問題ないと思います！売れて欲しいので安めで売りたいと思います！それと、おまけもつけたいと思います！バンギラスARでこちらも自引きで当てたあとすぐローダーに入れたので傷の心配はありません！種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル



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