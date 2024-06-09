ストライクウィッチーズ　直筆サイン　台本

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商品詳細
宮藤芳佳役 福圓美里さん坂本美緒役 千葉紗子さん服部静夏役 内田彩さんリネット・ビショップ役 名塚佳織さんペリーヌ・クロステルマン役 沢城みゆきさんミーナ・ディートリンデヴィルケ役 田中理恵さんゲルトルート・バルクホルン役 園崎未恵さんエーリカ・ハルトマン役 野川さくらさんフランチェスカ・ルッキーニ役 斉藤千和さんシャーロット・E・イェーガー役 小清水亜美さんサーニャ・V・リトヴャク役 門脇舞以さんエイラ・イルマタル・ユーティライネン役 大橋歩夕さん第501統合戦闘航空団ストライクウィッチーズ12名のサイン入り台本です。当選通知書あり。角川の紙封筒あり。キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム
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