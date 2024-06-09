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ユーイング 水耕栽培器　UH-A01E Green farm
商品番号 C11600606304
商品名

ユーイング 水耕栽培器　UH-A01E Green farm
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(^^)♦︎商品についてユーイングGreenfarmの水耕栽培キットです♪全体的に状態の良いお品物ですが、フロントゲージの裏側に多少のヒビがあります。写真にてご確認お願い致します。♦︎付属品電力コード、ACアダプター、苗床パネル、栽培ケース、エアストーン、エアチューブ、水位フロート、水位フロートカバー、苗床フタ17個※写真に写るものが全てとなります。※通常使用に伴う小さな傷や汚れ等はございますが全体的に綺麗な商品です♪一点物になりますので早い者勝ちでお願い致します(^^)♦︎発送について商品に適した梱包でお届け致します。※神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入（または入札）または購入後のご質問はご遠慮願います。必ず購入前に付属品の有無等を確認した上でのご購入を（双方トラブル防止の観点から）宜しくお願い致します。写真追加等、不明点あれば気軽に問い合わせ下さい♪
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