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リバラル １(500㎖) × ３本
商品番号 K67552317866
商品名

リバラル １(500㎖) × ３本
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 19,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Rebaral１(リバラル１)500㎖×３本成分及び原材料(天然由来成分)・六員環構造水・フルボ酸・ミネラル(22種)・海草抽出成分・水溶性珪素(シリカ)・賞味期限2024.03.07・日本製飲み方・1日2回・1回あたり10㎖を目安にそのまま又は水に薄めてお飲みください・開栓後は冷蔵庫で保管参考販売価格1本16,500円(税込)＋送料3本49,500円(税込)
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