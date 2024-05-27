鬼滅の刃 胡蝶しのぶ 両面フルグラフィックTシャツ/XL

プロフをお読みください。送料無料 即ご購入歓迎致します。商品状態:未使用品でございます。保管の為、外装パッケージに多少ダメージ、皺、汚れが付いています。ご了承の上ご購入ください5092374549970254489製品仕様【サイズ】XL(身丈約79cm/身幅約63cm)【素材】ポリエステル100％両面で違った印象を楽しめる！着るも飾るも良しのTシャツです！・前後、袖、首まわりまで、全面にプリントが入ったフルグラフィックTシャツ。・ポリエステルならではの、あざやかな発色と、精密なディティールが楽しめます。・速乾性が高く、サラっとした着心地です。・シワになりにくく、色落ちにも強い、光沢を抑えたポリエステル生地を使用しています。



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