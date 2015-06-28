カレン族　民族衣装　貫頭衣　　アフリカンプリント　コットンロングサイズ

タイ北部とミャンマーの国境地帯に生活する少数民族カレン族そのカレン族の民族衣装、貫頭衣をかたどったデザインのワンピースです薄手のしっかりしたコットン生地で作られています両サイドに深いスリットが入っていますフロント面にポケット２エスニックなデザインですがそのままでもいいし、パンツと合わせてもいいと思います男女兼用(一般的にカレン族の男性は短いものを着用します)新品未使用コットン製タイ製サイズ表記なし着丈約108センチ身幅約58 センチ肩幅約58センチ平置きで採寸しています素人採寸ですのでご了承くださいスケール、サイズ表記はあくまで目安としてお考えくださいパソコンの環境などにより写真と実物の商品の色合いが違って見える場合があります製造過程における多少のほつれ、汚れ等ある場合がありますのでご了承ください



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カレン族民族衣装「貫頭衣」



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