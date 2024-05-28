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chiiii ソフトシュリンクトート
商品番号 L14660005740
商品名

chiiii ソフトシュリンクトート
ブランド名 ノーブル
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

chiiiiベイクルーズノーブルにて購入。ソフトシュリンクトートコンパクトなトートバッグ。人気のピッグスエードのタイプを今回牛革に変更し、よりしっかり感をプラス。国産牛革のソフトシュリンク型押し素材によって生み出された柔らかい手触りと内側の人工スエード生地が、上質な触り心地をお届けします。ミニサイズながらも、やや広めのマチで収納力もあり実用性も◎留め方結び方で色々な形に変えて持っていただけ、巾着風に持ったり、長めにとっている持ち手で肩掛けしたりとアレンジもできます。素材···牛革(本革)カラー···ブルー一度2時間晴れた日に使用しました。中には濡れたものなどは入れてません。見た目はとても良い状態だと思います。一度だけ使用してますので気にされる方はご遠慮ください。
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