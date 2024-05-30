リーガル REGAL F40K レディース レースアップシューズ 本革 レザー

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商品詳細
■商品説明BL(ブラック)定番のレースアップシューズに、REGALらしいマニッシュなメダリオンを施しました。出来るだけソフトな足当たりを実現する為、甲革に柔らかいシープスキンを採用し、芯材もソフトなタイプで纏めています。カラー···ブラック素材···エナメル柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋■素材アッパー 牛革アウトソール 合成底ヒール 約2cm2回履きました。
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