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リーガル REGAL F40K レディース レースアップシューズ 本革 レザー
商品番号 H85128533926
商品名

リーガル REGAL F40K レディース レースアップシューズ 本革 レザー
ブランド名 リーガル
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品説明BL(ブラック)定番のレースアップシューズに、REGALらしいマニッシュなメダリオンを施しました。出来るだけソフトな足当たりを実現する為、甲革に柔らかいシープスキンを採用し、芯材もソフトなタイプで纏めています。カラー···ブラック素材···エナメル柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋■素材アッパー　牛革アウトソール　合成底ヒール　約2cm2回履きました。
http://narcologia.ru/goods/enquire373489.html
http://narcologia.ru/goods/pompous49823.html
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