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フルラ　メトロポリス　ショルダーバッグ
商品番号 R18076656091
商品名

フルラ　メトロポリス　ショルダーバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FURLAメトロポリスチェーンバックです。目立つ傷汚れなく綺麗ですが、中古品であることをご理解ください。素人の自宅保管品となりますため、神経質の方、新品をお求めの方はご購入をお控えください。
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