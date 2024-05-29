Maxim - BENIGN WILL クロコダイルレザーのハンドバッグ

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Maxim-BENIGNWILLエキゾチックレザーを扱う高品質なブランドMaximの本物クロコダイルレザーのハンドバッグです。定価で120万しました。内ポケット 真ん中に一つ内ポケット ファスナー一つ内ポケット 二つショルダーにできる紐は未使用です。最後の写真はクロコの証拠写真です。上品で高級感漂うカバンで使いやすいです。ほぼ未使用です。ご検討よろしくお願いします。素材···レザー(本革)カラー···ピンクトートバッグ種類···トートバッグ横幅28センチ高さ29センチ横マチ7センチ 底マチ10センチ