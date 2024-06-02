【箱つき】ポールスミス　マーケトリラウンドジップ長財布　ワイン

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ご覧くださりありがとうございます。こちらは、ポールスミスのラウンドジップ長財布です。高級な硬めの牛革にくり貫かれたマルチストライプのラビットが愛らしい大人気のお財布です。小銭入れはL字となっていて中が見やすくなっています。カード入れも豊富で収納力抜群です。色は落ち着いたワインです。一足早く秋の装いを感じてみませんか。本革の為シワ、小傷、押し跡が見受けられますが、繊細な革の特性としてご理解いただける方のみご検討ください。発売元 スタイル素材 牛革サイズ 縦 9.5㎝ 横 19.5㎝ マチ 2.5㎝仕様 札入れ 2 小銭入れ 1 カード入れ 12 その他 2参考価格 28,600円PSQ166#ポールスミス折り財布#ラビット#ポールスミス長財布