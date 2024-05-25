Vintage 90s Christian Dior アニマル柄 半袖シャツ L

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1点ずつピックアップした自信のあるアイテムです、説明欄のストーリーと併せてお楽しみください。#古着屋エンペラー●ブランド:ChristianDiorSPORTSWEARクリスチャンディオールスポーツウェア\u003c概要\u003eフランスはパリ、世界を代表するトップメゾンブランド【ChristianDior】より、アニマル柄半袖ポロシャツになります。落ち着きのある淡いマスタードイエローカラーのコットン生地を使用、ヨーロッパの上流階級で使われることの多かった高級感のある細かいエスニックあb￥アニマル柄が全体に広がっております。メゾンブランドらしい細部に至るまで拘り抜いた1着になっております。ヴィンテージの中でも大変良いコンディションです。メンズ,レディース問わずオーバーサイズで着用していただけます。●カラー:オレンジ・ブラウン・ホワイト●表記サイズ:L(M-Lサイズ程度)●採寸サイズ（㎝）肩幅約41身幅約51袖丈約22着丈約60●素材コットン100%上質なコットン生地を使用しております。とてもしなやかで上質な肌触りです。肌に馴染み通年通して着用していただけます。こちらの商品以外にもレディース、メンズ問わず様々なスタイルに合う洋服、アクセサリー、バッグ等を出品しております。セット割引も実施しております。是非ご覧になってください。商品一覧#古着屋エンペラー※中古・自宅保管品です。ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。年代物のアイテムは細かな傷や着用感はございますが、ヴィンテージの良さも感じられ、味があります。写真と実際の色味が若干異なる場合がございます。撮影時の光の状況もありますのでご了承ください。また、サイズ設定につきまして日本基準でのサイズ選択にしております。詳しくは説明文、表記サイズ、採寸をご確認くださいませ。usedの商品になりますので、不明点は写真や質問等でご確認の上お買い求め下さい。2373kb54bkybカラー...オレンジ袖丈...半袖柄・デザイン...その他季節感...春、夏、秋、冬