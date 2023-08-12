（r1162）バナナリパブリック【XS】ノースリーブ レース インナー ブラック

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柄・デザイン···無地xレースカラー···ブラック袖丈···袖なし季節感···春、夏ID.m121na#「Carry全商品」#「Carryレディース」見てね♪☆ご覧いただきありがとうございます！♡コメントなし即購入大歓迎★商品説明★【ブランド】BANANAREPUBLICバナナリパブリック【サイズ】XS【色】黒xレース【素材】画像をご覧ください【その他】・柔らかな生地で着やすくおしゃれなタンクトップです☆。:*☆・脇はレース織になっています♡デザイン、色合いとっても素敵です♡★こちらの商品は古着です神経質な方はご購入をお控えください★サイズは最後の画像に平置き実寸でお測りしたサイズ表がございます必ずご確認の上ご購入をお願いいたします ※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください♡フォロー割ご購入の前にフォローしていただき、「フォロー割希望」とコメントいただけますと、1000円以上の商品を100円お値引きいたします♪※ご購入後のお値引きは出来ません ※ご覧のブラウザーによって実際の色と多少違う場合がありますまた10枚目以降表示されないこともあるようですので気になる部分はコメントでご質問をお願いします❣️