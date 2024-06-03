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金魚刺繍入りプルオーバースタンドブラウス ネイビー
商品番号 B33577762744
商品名

金魚刺繍入りプルオーバースタンドブラウス ネイビー
ブランド名 アマベル
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます·͜·♡Amavel店舗で購入しました。まだ綺麗な状態かと思いますがあまり着る機会が無いため出品致します。何度か着用したのであまり目立ちませんが少し毛玉のある箇所がございます。素人による判断のためその他見落としがある場合がございます。神経質な方や完璧なものをお探しの方は購入をお控え下さい。即購入可能です。発送に関するご要望などは購入前にコメント下さい。また、何か気になる点ございましたらお気軽にご相談下さい(♡ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾
http://narcologia.ru/goods/freshman607056.html
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金魚刺繍入りジャンスカ&ブラウス♪ | Amavel Classic原宿店STAFF BLOG

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