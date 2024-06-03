snidel トップス

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自宅で試着のみの商品です。サイドにファスナーがあります。可愛いデザインですが、なかなか出番がなく着る機会がなかったため、たくさん着ていただける方にお譲りします。質問等ありましたらコメントお願いします。柄・デザイン···花柄カラー···ホワイト季節感···春、夏