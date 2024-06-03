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snidel トップス
商品番号 J54422853773
商品名

snidel トップス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅で試着のみの商品です。サイドにファスナーがあります。可愛いデザインですが、なかなか出番がなく着る機会がなかったため、たくさん着ていただける方にお譲りします。質問等ありましたらコメントお願いします。柄・デザイン···花柄カラー···ホワイト季節感···春、夏
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