snidel トップス

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商品詳細
自宅で試着のみの商品です。サイドにファスナーがあります。可愛いデザインですが、なかなか出番がなく着る機会がなかったため、たくさん着ていただける方にお譲りします。質問等ありましたらコメントお願いします。柄・デザイン···花柄カラー···ホワイト季節感···春、夏
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