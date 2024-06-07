nano universeナノユニバース オールドタッチプリントワンピース 38

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※24時間以内に配送致します。※匿名配送致します。※購入前にプロフィール欄をご確認ください、【商品】定価¥26,400ゆったりとしたシルエットのペイズリー柄ワンピース。ネックラインやウエストなどギャザーを入れることで空気感のある雰囲気に仕立てました。足首のマキシ丈にすることでリゾートチックでエレガントな雰囲気も演出。・ゆったりとしたシルエットで着心地抜群・マキシ丈でリゾートな雰囲気・レトロ風なテキスタイルでトレンドライク【サイズ】肩幅：33cm身幅：45cm着丈:131cm袖丈:53cm【商品詳細】商品名：nanouniverseナノユニバースマキシ丈ワンピースブランド：nanouniverseナノユニバース素材：ポリエステル100%色：ライトブラウン柄：オールドタッチ【状態追記】目立ったキズや汚れなし。※注意事項※※ご購入前に必ずご確認ください。お客様都合のご購入後のキャンセルや返品、交換は一切お受けしておりません。予めご了承ください。、USEDですので使用感などございますが、まだまだご愛用していただけます。中古品という事をご理解の上ご注文よろしくお願いします。USED品の為、汚れ・ほつれ・シミ・シワなど着用感のあるものもございます。検品致しておりますが、見落としや説明不足の場合もございます。画像は光の反射等で少し色合いや風合いに違いがある場合がございます。