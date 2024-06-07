オールドコーチ グリーン ショルダーバック

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。オールドコーチUSA製革【カラー】グリーン紐調節可能【Size】タテ約19cm ヨコ約22cmマチ約8cm素人採寸です。ご理解下さい。★少し傷、シミのような跡があります。写真をご覧下さい。★自宅保管の為、神経質な方はトラブルの原因になりますのでご遠慮下さい。#コーチ#COACH#オールドコーチ
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