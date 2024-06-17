◆未使用◆ルイヴィトン ダミエポルトフォイユクレマンス長財布

【状態】極美品Sランク未使用【付属品】専用袋【商品詳細】・カラーブラウン・素材レザー・サイズ 縦9cm×横20cm×マチ2cm強・ポケットジップ式1オープン式2クレジットカード入れ8・シリアルCA3108#ルイヴィトン#ルイヴィトン長財布#ルイヴィトンダミエ#ルイヴィトンウォレット#ウォレット#長財布#SIkcret即購入可(*^^*)他にも多数ブランドの商品を出品しております！プロフィールページをご確認下さい(^-^)ルイヴィトン、エルメス、シャネル、グッチ、プラダ、フェンディ、ポールスミス、バーバリー、バレンシアガ、フルラ、クロエ、ジミーチュウ、コーチ、マイケルコース、マークジェイコブス、ケイトスペード、フェラガモLOUISVUITTON、CHANEL、HERMES、GUCCI、PRADA、FENDI、PaulSmith、BURBERRY、BALENCIAGA、FURLA、Chloe、JIMMYCHOO、COACH、MICHAELKORS、MARCJACOBS、katespade、財布、長財布、名刺入れ、キーケース、バッグ、トートバッグ、ハンドバッグ、ショルダーバッグ、



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