【未使用】オールドマンズテーラー コットンリトルワイルドベリー

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2021年秋購入未使用です。畳シワはあります。※1〜4枚目はお借りした画像です。小花柄になったワイルドベリーシリーズ-上品で落ち着いた印象のワイルドベリー柄のガーゼショールです。ふんわりと柔らかなコットンガーゼ素材を使用しており、軽く通気性にも優れています。首に巻いたり肩にかけたり様々な着こなしでお楽しみいただけます。size:W105×H105cm小さく折りたたんでネコポス便で発送いたします。 柄・デザイン···花柄素材···コットン