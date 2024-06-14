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【美品✨】 ミュウミュウ 二つ折り財布 マテラッセ コンパクト ブラック 黒
商品番号 D89849932854
商品名

【美品✨】 ミュウミュウ 二つ折り財布 マテラッセ コンパクト ブラック 黒
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 9,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当店の商品をご覧いただき、誠にありがとうございます！【即購入OK】です！✨希望価格を登録されてもコメントがなければ値下げいたしませんので、ご注意ください。値下げ交渉につきましては、必ずプロフィールページをご確認の上コメントいただけますようお願いいたします！（お守りいただけない場合は、プロフィールページに記載の通りご対応させていただきます。）説明のご一読をよろしくお願いいたします！○アイテムMIUMIUミュウミュウ折り財布折財布二つ折り財布レザーウォレットコンパクトウォレットミニ財布薄型軽量マテラッセマトラッセギャザーキルティングゴールド金具ゴールドロゴナッパレザー羊革シープレザーラムレザー○仕様ホック開閉ポケット×5札入れ×1ホック開閉小銭入れ×1○サイズ（約）タテ　9.5cmヨコ　14cmマチ　3.5cm○状態目立たない程度の擦れ小傷ございます！まだまだご愛用いただける商品です✨○カラーNEROネロブラック黒○素材ナッパレザー本革○配送お支払い確認後、翌日までに簡易包装にて発送致します！遅れてしまう場合はご連絡致します。【重要】☑トラブルを避けるために、気になる点等ございましたら、“ご納得いただけるまで”お気軽にコメントいただけますようお願い申し上げます。☑注意して検品しておりますが、見落としてしまう傷汚れ等がある場合もございます。一度人の手に渡った物ですので、ご理解の上でご購入ください。☑︎表記は個人の主観です。付属品は記載がないものは付属いたしません。補修あり☑キャンセルにつきましてはプロフィールページに記載しております。☑ご購入の際は、商品説明プロフィールページを全てにご了承いただいたことといたします。以上です。最後までご覧いただきありがとうございます！ご質問等ございましたら、お気軽にコメント欄でお声掛けください！✨
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