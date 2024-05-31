美品✨COACH チャールズ サッチェル 2way ハンドバッグ 牛革 ブラック

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■アイテムCOACHコーチチャールズサッチェル2wayハンドバッグショルダーバッグレザー本革牛革ブラック黒正規品レディースメンズユニセックスカーフシルバー金具フラップポケットボストン旅行カジュアルビジネス■モデル番号F31482■サイズタテ25cmヨコ34cm(底辺)マチ15cmハンドル長さ45cmショルダー長さ111-121cm重さ約855g平置き実寸。着画はお断りいたします。■付属品ショルダーストラップ■仕様本体開閉:ファスナー 外ポケット:マグネット×1内ポケット:ファスナー×1、オープン×2、ペンホルダー×1■状態微細なスレや金具の小傷など若干の使用感程度で目立った汚れやダメージはございません。まだまだ問題なくご使用いただけるお品物です。クリーニング実施済みです。※状態説明は出品者による主観のため画像にてご確認およびご判断をお願いします。※画像に写っている商品以外の小物類はディスプレイ用のため付属しません。付属品がある場合は別途記載しています。■カラーブラック■素材レザー牛革■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。アパレル類につきまして、なるべくコンパクトに梱包するため折りジワがつくことがありますのでご了承ください。■購入元⚪︎エコリング等の大手ネットオークション⚪︎AACD日本流通自主管理協会加盟店の古物市場・ブランドリユースショップ✨フォロー割を実施しています❗️✨ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。INH04400-K583