カラー···蛇柄ワイン●アイテム:携帯お財布ポシェット●色：ワイン●サイズ縦：18cm横：8cmマチ：2.5cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●素材 蛇革パイソン携帯入れお財布 パイソン蛇革●状態新品 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。



新品 蛇革パイソンワイン携帯ケース付き長財布ポシェット - 長財布



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