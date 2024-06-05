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chloe FOULARDS クロエ大判ストール　ショール
商品番号 C57249566804
商品名

chloe FOULARDS クロエ大判ストール　ショール
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッド柄・デザイン···無地数年前に百貨店で購入し、ワンシーズン使った後にクローゼットにしまってありました。タグを切ってしまった為素材がわかりませんが、おそらくカシミヤ100%だったかと思います。ふわふわで肌触りが良いクリーニング済サイズ約67センチ✖️約200センチ(フリンジ約10含)素人採寸なので誤差があることもあります　ご了承ください
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