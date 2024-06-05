chloe FOULARDS クロエ大判ストール　ショール

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商品詳細
カラー···レッド柄・デザイン···無地数年前に百貨店で購入し、ワンシーズン使った後にクローゼットにしまってありました。タグを切ってしまった為素材がわかりませんが、おそらくカシミヤ100%だったかと思います。ふわふわで肌触りが良いクリーニング済サイズ約67センチ✖️約200センチ(フリンジ約10含)素人採寸なので誤差があることもあります ご了承ください
http://narcologia.ru/goods/tenet190763.html
http://narcologia.ru/goods/Addict387018.html
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