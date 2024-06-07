サマンサタバサ　バッグ　ショルダー　ハンド　2way　ブラック

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ショルダーもついてるのでショルダーバッグにもなります。また、中はネイビーようなお色でとてもおしゃれです。マルカンが大きく、ピンクゴールドのようなお色でとても可愛らしいです。通勤用のバッグや就職用としてもご使用いただけると思います！目立つ汚れなどはございませんが、中古品になりますのでやや傷や汚れありにしております。中にもチャック付きのポケット、反対側にも二つついてますので結構入ります。a4サイズがはいります！定価5万円ほどしましたので格安にさせていただいております。スナイデル リリーブラウン ジルスチュアート
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