サマンサタバサ　バッグ　ショルダー　ハンド　2way　ブラック

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ご覧いただきありがとうございます。ショルダーもついてるのでショルダーバッグにもなります。また、中はネイビーようなお色でとてもおしゃれです。マルカンが大きく、ピンクゴールドのようなお色でとても可愛らしいです。通勤用のバッグや就職用としてもご使用いただけると思います！目立つ汚れなどはございませんが、中古品になりますのでやや傷や汚れありにしております。中にもチャック付きのポケット、反対側にも二つついてますので結構入ります。a4サイズがはいります！定価5万円ほどしましたので格安にさせていただいております。スナイデル リリーブラウン ジルスチュアート