エスニックコア フェアリーグランジ インド製 ミラービーズ刺繍 総柄キャミ

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メルカリで購入しましたが一度着用したのみですこちらはエスニックコアフェアリーグランジインド製古着ミラービーズ刺繍太めステッチパッチワーク総柄キャミソールです。色✔️ブルー系素材✔綿100％サイズ✔ワンサイズ実寸サイズ✔総丈49ｃｍ身幅40ｃｍユーズドで、若干の使用感はございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです