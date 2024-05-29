お値下げ！！ラルフローレン　ストライプシャツ　スリムフット

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お値下げしました！10/11、10/27色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...ストライプ素材...コットン(綿)テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル新宿タカシマヤ内のラルフローレン店舗で購入しました。普段はMサイズを着用しますが、4（Sサイズ）のスリムフットでもキレイに着られます。紺のような清潔感があるストライプですが、よく見ると、色はブラックです。綿100%でしっかりした生地で、はりがあります。袖は、折り返すようになっています。目立つ汚れは見られませんので、まだまだ使えますが、着る機会がないため、出品します。中古品であることをご了承頂ける方のご購入をお待ちしています。ペット、喫煙者はおりません。柔軟剤は、苦手なので使いません。ご質問はお気軽にご連絡ください！