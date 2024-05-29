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ミラオーウェン　リネンペプラムキャミ　タンクSET
商品番号 O20939482397
商品名

ミラオーウェン　リネンペプラムキャミ　タンクSET
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年購入サイズ:0カラー:ブラックキャミソール2回タンクトップ　1回のみ着用(一度しか着ておりませんが胸元にうっすら黒い線が入っております。画像あり)ホームクリーニング気に入って着たかったのですがあまり着る機会なく出品します。今月末に整理の為一旦出品取りやめる可能性がある為気になる方はお早めに。お値段交渉ございましたらお気軽に！
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23年製/リネンペプラムキャミ／タンクSET/0/コットン/WHT/無地/09WFT232106

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