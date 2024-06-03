プリーツプリーズ　イッセイミヤケ　ワンショルダートップス

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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ブラウンカップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬サイズ フリー平置き 身幅 31センチ 長さ 50センチ素材 ポリエステル100%試着のみ 未使用、洗濯のみです
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